Il distaccamento dei Vigili del fuoco si tinge di viola

Giornata internazionale dell’Epilessia: i Vigili del fuoco di Brescia e Verolanuova illuminano le loro sedi con il colore viola.

Un gesto per sensibilizzare verso l’epilessia

Ieri, domenica 8 e questa sera, lunedì 9 febbraio, la sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia e del distaccamento di Verolannuova, sono state e saranno illuminate di viola per le giornata internazionale dell’epilessia, riconosciuta a livello mondiale e promossa dall’ILAE (International League Against Epilepsy) e IBE (International Bureau for Epilepsy). Il viola è il colore internazionale dell’epilessia perché unisce profondità e delicatezza, forza e vulnerabilità. Rappresenta, il rispetto, l’ascolto, la dignità e la lotta quotidiana contro lo stigma. Scegliere il viola significa riconoscere ciò che spesso non si vede: la parte più silenziosa e coraggiosa della vita delle persone con epilessia.