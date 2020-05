Imprenditori locali e un benefattore hanno risposto alla chiamata del Comune di Cologne che cercava, per far fronte alle necessità delle famiglie con figli in età scolare, computer e tablet da consegnare in comodato d’uso ai ragazzi.

Il cuore dei colognesi ha aiutato a colmare il digital divide

“Abbiamo ricevuto un computer fisso, quattro portatili e trenta nuovi tablet – ha sottolineato l’assessore all’Istruzione e al Sociale, Francesca Boglioni, che si è occupata di consegnare i dispositivi digitali alle famiglie insieme al consigliere Valentina Ambrosini – Ringraziamo infinitamente chi ha compiuto questi gesti di generosità, permettendo di colmare il digital divide per seguire le lezioni scolastiche da casa”.

Grazie alla collaborazione con l’istituto comprensivo Montorfano e l’Amministrazione tutte le famiglie bisognose nei vari gradi di istruzione (elementari, medie e superiori) sono stati raggiunte dalla digitalizzazione.

“Sappiamo che i colognesi sono generosi e questi gesti ne sono la prova – ha concluso – Per capire chi avesse necessità dei pc o dei tablet ci siamo concentrati sia sulle famiglie numerose, con più di tre figli, che sulle richieste che sono pervenute in Comune. Abbiamo fornito la tecnologia in comodato d’uso gratuito e, alla consegna, abbiamo visto i sorrisi sui volti dei ragazzi e dei loro genitori. E’ stata una soddisfazione rendere felice chi aveva bisogno: abbiamo risposto a una necessità reale e il nostro grande grazie va al cuore dei colognesi che hanno permesso tutto ciò”.

