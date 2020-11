Il Cossali piange il professor Adone Munaro

Si è spento Adone Munaro, il mitico professore di educazione fisica del Cossali di Orzinuovi.

Addio professor Munaro

Educazione fisica, croce e delizia per molti studenti che hanno frequentato gli istituti superiori: ore spensierate dove si staccava la spina dallo studio, dai libri, per correre insieme ai compagni all’aria aperta, guidati da professori che sapevano gestire, educare e far divertire gli alunni.

Munaro era proprio uno di questi, ha insegnato alle generazioni della Bassa, all’istituto Cossali, tutti gli sport: pallavolo, pallamano, atletica, ma soprattutto calcio del quale era un appassionato, oltre che uno Juventino doc.

Il professore si è spento mercoledì sera, a 80 anni, a causa di alcune complicazioni di salute. Un colpo al cuore per molti orceani che hanno subìto tante perdite e adesso devono dire addio a uno dei loro pilastri. Già perché nonostante fosse in pensione da oltre 20 anni, era ancora un personaggio apprezzato e stimato.

