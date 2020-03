Il Coronavirus si porta via anche l’ex parroco di Villachiara

Il Coronavirus si è portato via anche l’ex parroco di Villachiara don Giuseppe Toninelli.

Il Coronavirus si prende anche l’ex parroco

E’ stato alla guida della parrocchia di Villachiara dal 1985 al 1995, un decennio che per i villaclarensi ha lasciato il segno.

L’annuncio arriva tramite il web dall’ex sindaco Arcangelo Riccardi: “È morto per il virus questa mattina don Giuseppe Toninelli, nostro parroco – ha detto – Lo ricordiamo tutti nella preghiera di oggi. La Chiesa è aperta, una visita e una preghiera a San Giuseppe che lo accompagna in Paradiso e per tutti gli ammalati, chi li segue e gli altri defunti. Tu ci hai tanto amato. Che il tuo esempio di fede e carità, la tua sollecitudine verso gli umili, la tua memoria ci aiutino tutti ad amare sempre di più”.

