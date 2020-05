Il Coronavirus fa saltare anche la Fiera di Orzinuovi

La 72esima edizione della Fiera di Orzinuovi è stata annullata causa Coronavirus.

Salta anche la Fiera

Un pettegolezzo che purtroppo, per molti orceani è diventato realtà proprio in questi giorni, dando un ennesimo colpo al cuore per la città già troppo ferita: centinaia di morti, i contagi alle stelle e adesso, anche l’evento più atteso dell’anno è stato cancellato.

Uno sforzo comunque necessario ma non del tutto inatteso: tutte le manifestazioni della Bassa e non solo sono state annullate, comprese quelle internazionali, e per la Fiera non è stata fatta nessuna eccezione.

Venerdì scorso in Orceania si è tenuta una riunione per il capire il da farsi: eventi del genere richiedono una lunga preparazione.

Ma il sindaco Gianpietro Maffoni non ha potuto fare altro se non confermare l’annullamento della manifestazione: la sicurezza viene prima di tutto.

Leggi l’intervista completa in edicola su Manerbio Week, oggi, venerdì 1 maggio.

