Coronavirus a Orzinuovi: “Il contagio non è partito dal bocciodromo”

Il contagio del Coronavirus non è partito dal bocciodromo. Ha voluto dire le cose come stanno il consigliere di maggioranza, nonché parte del team del bocciodromo di Orzinuovi, Tiziana Brizzolari, che ha voluto sulle false notizie che sono circolate a mezzo stampa sul centro.

“Il contagio del Coronavirus non è partito dal bocciodromo”

“Il contagio del Coronavirus non si è diffuso al bocciodromo e nessuno da Codogno è venuto a disputare nessuna partita, basta con questi pettegolezzi: nessuno è fondato – ha raccontato Tiziana Brizzolari, figlia del presidente del bocciofila – Mi occupo anche io delle iscrizioni e dell’organizzazione delle partite e posso dire con certezza che non è venuta nessuna squadra da Codogno a giocare a dicembre. Inoltre, dopo i primi infetti, le ragazze che gestiscono il bar al centro hanno deciso di chiudere subito per evitare ulteriori danni. Mi spiace che tante persone dicano queste cose, perché non sono vere. Purtroppo molti anziani che si sono ammalati e che frequentavano il bocciodromo erano gli stessi che andavano nei bar della città e giocavano a carte in gruppo. La colpa non è di nessuno”.

Il bocciodromo, come da protocollo, è stato sanificato a inizio emergenza ed è ancora chiuso, in attesa di nuove disposizioni per riprendere le attività.

