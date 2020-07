In corso ora al San Barnaba la presentazione del libro del dottor Francesco Puccio

“Il coraggio e passione” Brescia e il Covid-19

La sala di corso Magenta a Brescia “piena”, per quanto possibile in periodo Covid, di persone che lo stimano. Il suo lavoro sarà il tesoro e la memoria di un periodo che ha sconvolto il mondo, in una delle città più martoriate e colpite dalla pandemia.

L’autore ha voluto raccogliere una cinquantina di testimonianze che hanno vissuto in prima linea, sulla propria pelle, davanti ai loro occhi. Una memoria indelebile messa nero su bianco.

Molti i volti noti a fianco del medico molto conosciuto anche a Manerbio, a partire dall’ispettrice delle infermiere volontarie di croce rossa Rosaria Avisani, al direttore di Ats Brescia dottor Sileo, rappresentanze anche dell’Università e di innumerevoli altre eccellenze attive sul territorio Bresciano e nel pubblico il primo cittadino di Brescia Emilio Del Bono.

L’opera è stata fortemente sostenuta dalla Fondazione Spedali Civili guidata dalla presidente Nocivelli, che ne ha delucidato il valore morale e l’importanza di contenuti.

Il dottor Puccio dopo i ringraziamenti ha esordito “È un libro del cuore, dell’anima. È un testimone della città per la città”.

L’opera è da oggi disponibile (informazioni unmedicoxte@gmail.com) e il ricavato della sua distribuzione sarà devoluto all’associazione “un medico x te” attiva dal 2018 nell’assistenza polispecialistica gratuita in termini sanitari, umani e relazionali.