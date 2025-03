Il comune di Rezzato aderisce alla piattaforma CUDE per il rispetto delle persone con disabilità.

Piattaforma CUDE, vi aderisce il comune di Rezzato

Nell'ottica di promuovere il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e il loro diritto alla mobilità, il comune di Rezzato da pochi giorni ha aderito alla piattaforma nazionale C.U.D.E (contrassegno Unificato Disabilità Europeo).

C.U.D.E. è una piattaforma che permette ai titolari di relativo contrassegno di poter accedere alle ZTL, alle aree a traffico limitato e alle corsie riservate nei Comuni aderenti alla piattaforma su tutto il territorio nazionale. La gestione informatizzata centralizzata permetterà di non dover più richiedere in anticipo l'accesso a tali aree in tutti i Comuni che aderiscono al progetto.

