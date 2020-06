Questa volta non è prevista la consegna a domicilio.

Il Comune di Palazzolo consegna altre mascherine alla popolazione

Altre mascherine a disposizione dei palazzolesi. Questa volta però dovranno essere ritirate negli orari e nei luoghi individuati dal Comune che sta collaborando con l’associazione Pensionati, guidata da Aldo Micheloni. Una persona per famiglia dovrà recarsi nei posti individuati per ritirare le mascherine (una mascherina per ogni componente del nucleo famigliare che abbia più di 6 anni). Nel caso non si possa andare a ritirare le mascherine, è possibile incaricare una persona di fiducia, la quale dovrà firmare una specifica delega. Ovviamente si rammenta l’obbligo della mascherina e delle distanze di sicurezza.

I luoghi e gli orari

Per chi è residente nei quartieri di San Rocco, San Giuseppe e Sacro Cuore dovrà recarsi al centro anziani in via Zanardelli dalle 9 alle 12. I cittadini residenti a San Giuseppe lo potranno fare dal 15 al 17 giugno, quelli di Sacro Cuore il 18, il 19 e il 22 giugno. Infine quelli di San Rocco dal 23 al 25 giugno. I cittadini di San Pancrazio dovranno recarsi al centro anziani in piazza Indipendenza dal 15 al 20 giugno sempre dalle 9 alle 12. Infine, per chi abita a Mura: ritiro mascherine dalle 9 alle 12, al centro anziani in via Cesare Battisti (ex Sogeim) il 26, il 29 e il 30 giugno.