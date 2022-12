Di Giulia Contin

Ben 92 talenti erbuschesi premiati. Sabato 3 dicembre gli studenti meritevoli di ogni ordine e grado hanno conquistato il palco del teatro comunale di Erbusco, in occasione della cerimonia per la consegna delle borse di studio relative all’anno scolastico (e accademico) 2021/2022.

Il Comune di Erbusco premia i suoi talenti

L’Amministrazione, rappresentata da Giovanna Rota, consigliera con delega all’Istruzione e Fabrizio Pagnoni, consigliere con delega alla Cultura, si è detta lieta di "premiare il merito degli studenti che si sono impegnati e distinti nello studio". Un momento di condivisione che ha reso protagonisti i ragazzi e ha dimostrato «lo sforzo costante» del Comune sul territorio. «"Da parte dell’Amministrazione, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Monte Orfano, lo sforzo è teso a migliorare il piano Diritto allo Studio, che ogni anno viene approvato e si arricchisce di progetti educativi, scolastici ed extrascolastici – ha esordito la consigliera Rota - Ma anche di interventi strutturali per migliorare i nostri plessi. In questi anni, infatti, sono stati ampliati i plessi della scuola primaria di Zocco e di Villa; sono stati eseguiti la ristrutturazione ed efficientamento della scuola primaria di Erbusco e verso giugno-luglio 2023, inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova scuola media". Con l’augurio di conseguire gli obiettivi futuri, sono state così premiate le eccellenze.

L'elenco completo dei premiati

Conclusione della Scuola Primaria

Con esito livello avanzato: Pietro Mingotti, Filippo Biazzi, Edoardo Ghidini a cui è stato riconosciuto un buono dal valore di 25 euro.

Esame di Scuola Secondaria di I Grado

Con esito 10 e lode: Fabio Ghitti, Rebecca Patti, Anna Resca. Con esito 10/10: Sofia Barboglio, Mirko Gajic, Benedetta Ghidini, Carlo Marini, Giovanni Mondini, Nicole Morotti, Filippo Pogliani, Giada Rubagotti a cui è stato riconosciuto un premio pari a 90 euro. Con esito 9/10: Sofia Berti, Massimiliano Bonardi, Lorenzo Uberti, Giada Tenuti, Massimo Menassi, Alessia Castelvedere, Sabrina Montemanni, Sara Cavalleri, Alessandro Mongodi, Alice Perletti, Nicolas Barbieri, Martina Zani a cui è stato riconosciuto un premio pari a 50 euro. Con esito 8/10: Marco Cominardi, Cristian Brescianini, Alessandro Mecci, Alberto Schiavone, Irisa Dumi a cui è stato riconosciuto un buono dal valore di 25 euro.

Conclusione dell’anno scolastico negli istituti Secondari di II Grado

Con esito compreso tra 9 e 10: Erica Belotti, Sofia Bertoli, Tommaso Vivenzi, Giulia Lecchi, Alessandro Bresciani, Niccolò Realini, Chiara Cavalleri, Stefano Zani, Giulia Poli a cui è stato riconosciuto un premio pari a 100 euro. Con esito compreso tra 8 e 8,9: Nicola Lusoli, Flavio Brescianini, Tommaso Tomasoni, Anna Maria Vezzoli, Alessia Ronga, Davide Cavalleri, Filippo Bizzotto, Thomas Rossi, Daniele Merlini, Elena Morelli, Sofia Di Marzio, Angelica Ghitti, Lorenzo Rubagotti, Jacopo Realini, Matteo Raineri, Federico Armanelli, Francesca Lamberti, Ginevra Faenza, Benedetta Farì, Aleksey Symonenko, Benedetta Mecci, Andrea Giambruno, Elita Musaj, Mattia Bianchetti, Alberto Monteleone, Assia Erraqioui, Jennifer Radicula, Elvis Dumi a cui è stato riconosciuto un premio pari a 80 euro

Diploma professionale con esito superiore a 85/100

Mattia Paderno (96/100), Filippo Pochetti (95/100), Beatrice Cavalleri (95/100), Alessio Salghetti (90/100) a cui è stato riconosciuto un premio pari a 120 euro.

Conseguimento della Maturità

Erica Zani (100/100), Francesca Morelli (98/100), Tommaso Vezzoli (97/100), Riccardo Costa (95/100) a cui è stato riconosciuto un premio pari a 140 euro.

Conseguimento della Laurea Triennale

Veronica Cavalleri (110Lode/110), Federico Lancini (110Lode/110), Domenico Milini (110Lode/110), Giorgio Mingotti (110Lode/110), Marco Uberti (110Lode/110), Valeria Catania (110/110), Alberto Corioni (110/110), Roberta Belotti (107/110), Sara Zanardi (107/110), Mariem Et Taqy (102/110), Camilla Tomasi (101/110) a cui è stato riconosciuto un premio pari a 180 euro.

Conseguimento della Laurea Magistrale

Valentina Mezzaro (110Lode con Menzione/110), Alessia Feroldi (110Lode/110), Ester Lissignoli (110Lode/110), Michela Scuri (110Lode/110), Francesco Zangari (110/110) a cui è stato riconosciuto un premio pari a 220 euro.

