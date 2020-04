Il Comune di Berlingo rinforza le fila del Centro Operativo Comunale

l Comune di Berlingo rinforza le fila del Centro Operativo Comunale. Nell’elenco del COC anche i medici di medicina di base del paese.

Coc di Berlingo

A distanza di poco più di un mese dall’istituzione del Centro Operativo Comunale, formalizzato dal decreto del 07.03.2020 che porta la firma del sindaco Fausto Conforti, il servizio è stato aperto anche ai medici di base. Nato con lo scopo di gestire in modo coordinato l’emergenza Coronavirus, il COC, che risponde al numero del Comune (tel.0309787247), poteva già contare sulla preziosa collaborazione dell’assistente sociale, Roberta Lazzari, della Responsabile dei Servizi alla Persona, Sabrina Michelini, di Gianluca Rossini, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, dell’agente di Polizia Locale, Luca Cestone, e di Luca La Pasta, in qualità di Comandante della Caserma dei Carabinieri di Travagliato, poi sostituito dal Maresciallo Giuseppe Nacca.

A questo iniziale elenco si sono aggiunti anche Elena Bonomelli del Servizio Segreteria Affari Generali, Madga Ghidoni del Servizio Tributi, e i tre medici che operano sul territorio del Comune: Rosario Maccarone, Luciano Boldini e Eugenio Bruni. In capo al progetto il primo cittadino Fausto Conforti.

L’intervento del sindaco

«Con l’inserimento dei medici di medicina di base che lavorano in paese – ha spiega il sindaco- si completa così l’elenco delle diverse professionalità messe al servizio della comunità, in questo momento tanto difficile, in cui ai comuni viene chiesta tempestività nelle risposte e nelle azioni da intraprendere per arginare il Covid-19».

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia) TORNA ALLA HOME PAGE