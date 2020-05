Il Comune di Berlingo è pronto a ripartire anche grazie a una raccolta fondi. La forza di una comunità si vede nel momento del bisogno.

Una raccolta fondi

È lo slogan che accompagna la raccolta fondi destinata all’emergenza Coronavirus creata dal Comune di Berlingo: un canale aperto, presso la Tesoreria, per riuscire a raccogliere il necessario per le esigenze del paese, ma soprattutto per tenere alta l’attenzione nei confronti di un virus subdolo e imprevedibile.

“La parola d’ordine è stata solidarietà che deve continuare anche se in paese non si contano più decessi riconducibili al Covid-19. Perchè se è vero quello che spiegano medici e scienziati, entro il prossimo autunno, a meno che non si trovi un vaccino efficace, dobbiamo aspettarci una seconda ondata di Coronavirus e non possiamo farci trovare impreparati”, ha spiegato il sindaco Fausto Conforti.

La raccolta fondi, dopo una gestazione di una ventina di giorni dovuta ai normali adempimenti burocratici, è stata resa operativa lo scorso 29 aprile. Da allora, attraverso l’Iban IT36C0306967640100000300010, è possibile donare al Comune per la comunità.

“Una comunità che si è dimostrata molto unita – ha continuato Conforti tracciando un bilancio di questi ultimi mesi, fatti di settimane particolarmente intense – La macchina dei volontari si è mossa immediatamente, quella della solidarietà, giunta da più parti, subito dopo. In queste settimane grazie alla dottoressa Claudia Nodari siamo riusciti a distribuire 2500 mascherine, tre per ogni famiglia, contenute in un sacchetto sigillato ermeticamente. Altre 700 sono arrivate grazie all’iniziativa #aiutiAMObrescia. Inoltre, siamo riusciti, grazie alla CO.PA.LAT di Treviglio, a distribuire confezioni da un litro di latte, e grazie alla ditta Antico Eremo di Berlingo confezioni di cioccolata liquida, alle famiglie in situazioni di temporanea difficoltà che implica condizioni di fragilità socio-economica. Siamo orgogliosi del lavoro svolto, perchè abbiamo dimostrato che un’emergenza difficile come quella provocata dal Coronavirus si può vincere solo insieme”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE