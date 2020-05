Il cimitero di Berlingo riapre le sue porte

Il cimitero di Berlingo, tra aperture straordinarie e scaglionate, torna all’orario vigente prima del Coronavirus.

Porte aperte al cimitero di Berlingo

In provincia di Brescia il comune della Bassa è stato uno dei primi ad aprire i cancelli del camposanto comunale. Il 5 maggio, data della riapertura voluta dal Governo, come previsto dal Dpcm del 26 aprile scorso, le visite erano ammesse solo per i parenti delle persone scomparse dall’inizio dell’anno a causa del Covid: fino ad ora il bilancio parla di 4 persone che a Berlingo hanno perso la vita a causa del virus. Già il giorno successivo, il 6 maggio, la riapertura era stata condizionata da ingressi contingentati, 15 persone ogni 15 minuti, e le visite ai parenti suddivise lungo la settimana secondo la lettera iniziale del cognome della persona in visita. In realtà il cimitero era stato riaperto in via straordinaria già il giorno di Pasqua per la visita di sindaco, assessori e consiglieri comunali.

“Quello che abbiamo voluto fare è stato dare un segno di vicinanza alle nostre famiglie che, vista la chiusura obbligata del cimitero, non potevano salutare i propri cari. Per l’occasione il campo santo è stato sistemato: i consiglieri di Maggioranza hanno provveduto a pulire le lapidi e i vialetti, gli Alpini hanno sistemato il verde e un’azienda privata, la Bosco Regio di Cossirano, ha collocato in comodato gratuito 8 ulivi a cespuglio. Assieme ai rappresentanti dell’amministrazione è stato invitato il nostro parroco, Don Gianluca, per la Santa Benedizione ai nostri defunti”, ha spiegato il primo cittadino Fausto Conforti.

Accesso contingentato con guanti e mascherina

Dopo l’apertura straordinaria del mese di aprile e quella sperimentale di inizio maggio, l’accesso ai cancelli di viale Caduti è ora possibile, fino al 31 maggio, da lunedì al sabato alle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, e domenica dalla 9.00 alle 12. L’accesso agli spazi cimiteriali, controllato dai volontari del paese, è contingentato ad un massimo di 15 persone. Resta fermo l’obbligo di portare con sé un documento di identità, di indossare guanti e mascherina e di evitare assembramenti rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone.