Il ciclista colognese Andrea Garosio in quarantena ad Abu Dhabi

C’era anche il bresciano Andrea Garosio, classe 1993 di Cologne, della squadra Vini Zabù KTM, tra i corridori impegnati nella corsa a tappe UAE Tour negli Emirati Arabi Uniti annullata per Coronavirus. Per tutta la carovana del giro quella appena trascorsa è stata una notte a dir poco movimentata: tutti i ciclisti, lo staff tecnico, il personale amministrativo e gli organizzatori, infatti, sono stati esaminati per verificare eventuali positività al Coronavirus. Dalle ultime informazioni sembrerebbe che nessun corridore sia contagiato, ma ci sono due componenti dello staff di una squadra italiana che sono risultati positivi al COVID-19. Il comitato organizzatore ha deciso di annullare le ultime due tappe dell’UAE Tour spiegando nel comunicato ufficiale che “la decisione è stata presa per garantire la protezione di tutti i partecipanti della gara, e la sicurezza viene in cima a tutte le priorità”. Raggiunto telefonicamente Andrea Garosio ci ha raccontato la notte all’hotel Crowne Plaza di Abu Dhabi.

“Chiusi in camera aspettando i risultati”

“Ci hanno svegliato la prima volta intorno a mezzanotte per dirci che la corsa era stata annullata per due casi di Coronavirus e che ci avrebbero fatto i tamponi – ha spiegato – Noi della Vini Zabù KTM siamo stati una delle prime squadre a farli, ci hanno svegliato alle 2.30 e ci hanno fatto i tamponi. Adesso stiamo aspettando i risultati, siamo chiusi in camera dell’hotel e aspettiamo senza avere al momento altre notizie. Nessuno sa quali saranno gli sviluppi e se, e quando, si potrà tornare a casa”.

Tra l’altro, proprio Garosio era stato uno dei principali protagonisti della 5a tappa entrando nella fuga di 5 corridori iniziata dopo pochi chilometri dal via. Il colognese ha vinto anche un traguardo volante e nel finale quando è stato ripreso dal gruppo dei migliori non è naufragato pagando lo sforzo fatto, ma è riuscito ad ottenere un ottimo 29° posto a 2’ dal vincitore della tappa, lo slovacco Tadej Pogacar dell’UAE Team Emirates.

Il suo racconto della tappa

“A inizio corsa la tattica della squadra era di provare ad andare in fuga. Nella testa avevo intenzione di provarci perché nelle tappe precedenti ho visto che non avevo il ritmo dei migliori in salita e quindi anticipare era l’unica soluzione. Quando ho visto che stava nascendo un’azione buona mi sono subito accodato e siamo andati in fuga di forza in 5. C’era un vento molto forte per tutto il giorno: all’inizio era di fronte, poi per una ventina di chilometri era a nostro favore, per il resto laterale. Abbiamo avuto un vantaggio massimo di oltre 6’, poi dietro il gruppo si è messo a far ventaglio e ha iniziato a recuperare; a quel punto anche noi davanti abbiamo iniziato ad andare a tutta, ma mancava ancora tanto, metà corsa circa. Abbiamo ricominciato a guadagnare sul gruppo col vantaggio che si è stabilizzato sui 4’, 4’30” al massimo. Abbiamo imboccato la salita che portava al traguardo con 2’ di vantaggio perché noi davanti per qualche chilometro ci siamo controllati e non c’erano più i cambi regolari. Ho risparmiato un po’ le energie per la salita, è andato via Knox della Deceunick Quick-Step, io ho reagito dopo perché in quel momento non ce la facevo a prendergli la ruota. Sono rimasto ad una quindicina di secondi da lui ma non riuscivo a rientrare, i migliori del gruppo erano in forte rimonta e mi hanno preso a poco più di 6 km dall’arrivo. Ho cercato di tenere duro fino al traguardo e sono riuscito ad arrivare 29° nonostante tutta la giornata in fuga e ho avuto buone sensazioni. Sono soddisfatto della mia prestazione”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE