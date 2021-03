Questo il progetto dell’Amministrazione comunale di Capriolo.

Il centro storico si rifà il look se da Regione Lombardia arriva mezzo milione di euro

L’intenzione dell’Amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Luigi Vezzoli, è quella di prendersi cura del centro storico, riqualificandolo perché l’attuale situazione sicuramente non è delle migliori. Ma per poter vedere realizzata quest’opera è necessario ricevere da Regione Lombardia mezzo milione di euro per un progetto dal costo complessivo di circa 556mila euro. Per questo motivo nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità. Si tratta di lavori molto importanti che verranno realizzati seguendo precise indicazioni e con determinati materiali. Tra le zone che finiranno sotto i ferri anche piazzale Castello.

Ulteriori dettagli con i nomi delle vie, vicoli e piazze saranno pubblicati sull’edizione di Chiariweek in edicola da venerdì 12 marzo.