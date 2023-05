È tornata a brulicare di vita piazza Vittorio Emanuele II ieri sera per il Babele Open Market. L'evento organizzato dai Commercianti di Orzinuovi, con il patrocinio comunale e la collaborazione di Babele ha riscosso un grande successo.

Il centro di Orzinuovi si accende con Babele Open Market

Il cuore della città è tornato quindi a pulsare questa volta al ritmo dei quattro dj set. Nonostante le premesse metereologiche non fossero delle migliori in centinaia sono arrivati in città già dalle prime ore. Aperte le danze alle 19 l affluenza è stata un crescendo. A corollario dell'evento negozi aperti, bancarelle, hobbisti, artisti di strada, performers e food truck hanno colorato la serata. "Siamo molto soddisfatti di questa prima edizione - ha commentato Elide Pelosi presidente dell' associazione commercianti - crediamo nelle potenzialità di Orzinuovi. È un bel paese e il nostro intento è di riportare la gente qui".

Le attrattive di certo non mancano e si pensa già a mettere in moto la macchina organizzativa per la notte bianca in programma il primo luglio.

