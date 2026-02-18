Le Brutte Bestie di Canneto sull’Oglio (Mantova) hanno trionfato al Carnevale di Erbusco con il meraviglioso carro intitolato “Sulle ali della felicità”. Ha dovuto accontentarsi del secondo posto l’opera dei carristi locali del gruppo Wild Boys, dedicata ai “Venditori di fumo”. Sul terzo gradino del podio “Ruggiamo al futuro” di Castel Goffredo (Mantova). La classifica del tradizionale concorso del martedì grasso racconta però solo una faccia della medaglia: l’altra, infatti, ci dice che a vincere è stata la creatività, che ha invaso il centro storico portando migliaia di persone e un vortice di colori e allegria.

Il Carnevale di Erbusco vola… sulle ali della felicità

Un bel sole in una giornata ventosa ha accompagnato la tradizionale sfilata dei carri allegorici, momento clou del Carnevale di Erbusco. La manifestazione organizzata dall’associazione Arlecchino nel paese delle bollicine ha registrato in tutto 14 partecipanti tra carri e gruppi mascherati. Questi ultimi sono stati premiati senza stilare una classifica: Le quattro stagioni delle Uncinettine di Erbusco, La Belle Epoque Sarte all’opera, I cavalieri del re da Passirano, Pulizie in festa da Castel Goffredo (Mantova), Le caramelle Tic Tac da Erbusco, Pota che matrioska da Urago d’Oglio e Aladdin da Chiari.

Per quanto riguarda invece i carri, il podio ha sancito una vittoria dei mantovani sui bresciani, con il trionfo delle Brutte Bestie di Canneto sull’Oglio davanti agli erbuschesi Wild Boys e al gruppo di Castel Goffredo. Quarti Gli amici del Carnevale di Montichiari con “Colori incanto e fantasia”, quinti gli Sbandati del Lodolo di Castel Goffredo con “Al diavolo lo sbandadrago”, al sesto posto “La fattoria” da Tagliuno-Castelli Calepio (Bergamo) e settimi il Team Desbaladoss di Ghedi con “Help me – La terra chiama”.

Un premio speciale in memoria di Aldo Bordiga, considerato il “papà” del Carnevale di Erbusco, è stato conferito alla maschera più bella tra il pubblico: si tratta di “Se non mi usi è un guaio”.

Un tripudio di creatività

La sfilata di martedì 17 febbraio, animata da RobbyRò e presentata da Rossella, ha sancito il gran finale dell’edizione 2026 del Carnevale di Erbusco. Positivo il bilancio della manifestazione, che è stata costellata da tantissime iniziative per far sognare grandi e piccini. Il servizio completo, con tutte le foto, su Chiariweek, in edicola da venerdì.