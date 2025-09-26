Venerdì 26 settembre 2025 Rovato ha accolto il Cammino Day Territoriale 2025, un pomeriggio all’insegna della salute, della socialità e del movimento. L’iniziativa, promossa da Ats Bescia in collaborazione con Asst Franciacorta, ha riunito i Gruppi di Cammino del territorio presso il Foro Boario in Piazza Garibaldi, cuore della città, per intraprendere un percorso ai piedi del Monte Orfano, con un passaggio per la chiesa di Santo Stefano e il percorso pedonale sugli Spalti lungo le mura venete. Purtroppo, il cielo grigio ha portato anche un po’ di pioggia, ma questo non ha oscurato lo spirito della bellissima giornata, all’insegna della condivisione e della promozione alla salute. A impreziosire l’evento la bellissima voce di Michela Bosio, una merenda e uno stand per effettuare il controllo della glicemia e della pressione.

Il Cammino Day Territoriale passa da Rovato

In Franciacorta sono attivi 13 gruppi di cammino e circa 500 partecipanti. I “Cammino Day Territoriali” sono gli eventi dei Gruppi di Cammino dei territori delle Asst Spedali Civili, Garda e Franciacorta in programma dal 19 settembre al 12 ottobre 2025. I 37 Gruppi di Cammino, guidati da conduttori formati da Ats Brescia, realizzano un percorso a piedi nei propri territori di competenza. Sono più di 1.500 le persone coinvolte in queste iniziative che vedono il territorio protagonista: tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di favorire una vita attiva e in buona salute e ridurrele malattie croniche. Gli eventi sono occasione per celebrare l’operato dei Gruppi di Cammino: il progetto mira a incrementare il livello di attività fisica nella popolazione, nel contesto di una sinergia tra le amministrazioni locali, le associazioni del territorio, le aziende e le imprese, le strutture sanitarie e socio-sanitarie e i professionisti impegnati nella prevenzione. Camminare insieme non è una gara né una sfida, ma una pratica accessibile a tutti: significa prendersi cura del proprio corpo, prevenire malattie croniche e mantenersi attivi, ma anche favorire relazioni, condividere parole, rinsaldare legami e sentirsi parte di una comunità.

La gallery

Gli interventi

Dopo i saluti dell’assessore ai Servizi Assistenziali di Rovato Elena Belleri che, affiancata dall’assessore Alberto Piva, ha portato i saluti del sindaco Tiziano Belotti evidenziando i benefici dell’esercizio fisico e in particolare della camminata per la prevenzione di malattie e ringraziando il Gruppo di Cammino dell’Auser Insieme Rovato, la parola è passata a Claudio Sileo, direttore Generale di Ats Brescia:

“ATS Brescia crede nell’importanza della promozione di corretti stili di vita e dell’educazione alla salute e, in continuità con gli anni precedenti, supporta l’iniziativa dei Cammino Day in collaborazione con le Aziende Socio Sanitarie Territoriali. Questi eventi sono possibili grazie alla stretta sinergia con le Amministrazioni comunali e con le associazioni di volontariato. I gruppi di cammino incentivano un’attività fisica che può migliorare il benessere complessivo di ogni fascia d’età, sia fisico che mentale e costruire uno stile di vita sano nel tempo, per stare bene non solo oggi, ma anche un domani.”

Andrea Ghedi, direttore Sociosanitario di Asst Franciacorta, ha aggiunto:

“Nonostante il maltempo, il Cammino Day rappresenta un momento significativo per la nostra comunità: un’occasione per ribadire quanto sia fondamentale l’attività fisica quotidiana come strumento di prevenzione e di promozione della salute. Camminare insieme significa non solo prendersi cura del proprio corpo, ma anche rafforzare i legami sociali, combattere l’isolamento e creare nuove opportunità di incontro e inclusione. In Franciacorta i Gruppi di Cammino coinvolgono centinaia di persone e sono la testimonianza concreta di quanto la collaborazione tra istituzioni, amministrazioni comunali, associazioni e cittadini possa generare un cambiamento positivo negli stili di vita. Ringrazio Ats Brescia per la costante promozione di queste iniziative, i sindaci del territorio per l’impegno nel sostenerle e tutti i conduttori e i partecipanti dei Gruppi di Cammino, che con entusiasmo e costanza ci ricordano che il benessere nasce da piccoli gesti quotidiani. Ogni passo condiviso è un investimento nella salute individuale e collettiva”.

Dopo Muscoline (Asst Garda) e Rovato (Asst Franciacorta), Brescia (Asst Spedali Civili) ospiterà il Cammino Day l’8 ottobre 2025.

Per informazioni sui Gruppi di Cammino già attivi e in corso durante tutto l’anno sul territorio, è possibile consultare il sito di ATS Brescia al seguente link: http://www.ats-brescia/gruppi-cammino