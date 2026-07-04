Identificate 108 persone: 7 le violazioni al Codice della strada tra cui due per guida in stato d’ebbrezza

L’attività si è concentrata in particolare nella zona di Buffalora e in prossimità di alcuni locali pubblici interessato da un consistente afflusso di giovanissimi e veicoli nelle ore serali

I Carabinieri della Compagnia di Brescia, con il supporto delle Polizie Locali di Brescia e Castenedolo, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dell’incidentalità stradale e alla tutela della viabilità nelle aree maggiormente frequentate dai giovani.

Controllate 108 persone e 83 veicoli

L’attività si è concentrata in particolare nella zona di Buffalora e in prossimità di alcuni locali pubblici interessato da un consistente afflusso di giovanissimi e veicoli nelle ore serali. Nel corso del servizio sono stati controllati 83 veicoli e identificate 108 persone, di cui 36 straniere e 25 già note alle forze di polizia. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di sette violazioni al Codice della Strada, relative, tra l’altro, alla guida in stato di ebbrezza, alla circolazione con veicolo non sottoposto a regolare revisione, al mancato uso delle cinture di sicurezza, alla mancata esibizione dei documenti di guida e di circolazione e alla sosta irregolare. Una persona è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente. Complessivamente sono state ritirate due patenti di guida. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto nelle fasce orarie e nelle zone caratterizzate dalla maggiore presenza di giovani, con l’obiettivo di prevenire condotte pericolose alla guida, ridurre il rischio di incidenti e garantire una più ordinata e sicura circolazione stradale.