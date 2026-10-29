I Vigili del fuoco di Brescia in visita alla materna canossiana di Rovato

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Nella mattinata di giovedì 29 ottobre i Vigili del Fuoco di Brescia, con personale permanente e volontario, hanno fatto visita ai bambini della scuola dell’infanzia Maddalena di Canossa dell’istituto “Annunciata Cosi” di Rovato.

I Vigili del fuoco di Brescia in visita alla materna

I piccoli, di età compresa tra i 2 e i 5 anni, hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo dei Vigili del Fuoco, scoprendo da vicino alcune delle attività svolte quotidianamente dai pompieri. Tra entusiasmo e curiosità, i bambini hanno potuto indossare l’elmo dei “pompieri” e provare a utilizzare un naspo, sparando acqua proprio come dei veri Vigili del Fuoco. Un’esperienza educativa e coinvolgente, pensata per far conoscere ai più piccoli il lavoro dei vigili del fuoco e trasmettere loro, attraverso il gioco e il contatto diretto, l’importanza della sicurezza e del servizio alla comunità.

Una mattinata speciale per gli alunni

Il progetto rientra tra le tante collaborazioni instaurate dall’istituto canossiano di via Sant’Orsola con le realtà che operano sul territorio. Venerdì 23 ottobre, ad esempio, una delegazione di bimbi della materna ha partecipato all’esercitazione di educazione stradale nell’area mercatale di Rovato. Un modo per aprire le porte della scuola alle associazioni e alle forze dell’ordine, allargando gli orizzonti dei piccoli alunni e consentendo loro di vivere esperienze di profonda valenza educativa. Ecco le fotografie dell’indimenticabile giornata trascorsa con i Vigili del fuoco di Brescia (le attività si sono svolte nel vicino oratorio Don Bosco).

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