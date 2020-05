I Vigili del Fuoco all’ospedale di Manerbio per dire “grazie” FOTO E VIDEO

I Vigili del Fuoco all’ospedale di Manerbio per dire “grazie”. E’ il gesto di vicinanza dei pompieri volontari di Verolanuova, che questa pomeriggio si sono recato al presidio per esprimere la propria riconoscenze a medici, infermieri e personale sanitario, i “veri eroi” di questa emergenza.

Un grazie che viene dal cuore per dimostrare stima e vicinanza a coloro che da due mesi a questa parte ogni giorno si sono impegnati fino allo stremo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Casco in testa, fieri nella loro divisa con aggiunta (obbligatoria) di mascherina, i Vigili del Fuoco Volontari di Verolanuova questo pomeriggio si sono schierati davanti all’ospedale di Manerbio per ringraziare chi ha combattuto il Covid in prima linea.

“Sono giorni difficili, pesanti, tristi e pieni di solitudine – ha esordito il capo distaccamento Francesco Trementini – Come da disposizioni del Governo, siamo stati obbligati a rimanere a casa, per preservare la nostra salute, e la salute delle persone che ci sono accanto: ma mentre noi eravamo chiusi in casa ad aspettare la fine di questa pandemia, ci sono persone, che nel silenzio delle città ormai deserte, non possono rimanere a casa: sono medici, operatori sanitari ed infermieri”.

Un casco, simbolo dei Vigili del Fuoco, è stato poi consegnato al direttore sanitario Emanuela Marinello in segno di ringraziamento

Una targa per l’ospedale

Presente alla piccola cerimonia anche il vicesindaco Giandomenico Preti e il consigliere Mara Pazzini. Portavoce dell’intera popolazione, hanno consegnato al direttore sanitario del presidio manerbiese una targa per il lavoro svolto in questi mesi.

