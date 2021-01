I vandali fanno irruzione a scuola durante le festività.

Non c’è vacanza senza atti vandalici. Ancora una volta una delle strutture scolastiche dell’Istituto Comprensivo di Bedizzole è stata presa di mira dai vandali durante il periodo di chiusura. A fare i conti con un gruppo indesiderato stavolta è stato il plesso della scuola secondaria di primo grado «Annibale Calini» e la palestra adiacente. Un episodio che lascia senza parole il dirigente dell’IC e l’amministrazione che per l’ennesima volta si trovano costretti ad eseguire il controllo dei danni in seguito a episodi di furto e atti vandalici negli edifici dove viene promossa l’educazione. A dare l’allarme è stato proprio il dirigente che lunedì mattina recandosi presso l’istituto ha scoperto il misfatto.

Il commento dell’Assessore

«Fondamentalmente è stato un atto vandalico, una bravata, probabilmente da parte di ragazzi che conoscevano l’edificio. – spiega con sconcerto l’assessore all’istruzione e ai servizi sociali Graziella Vedovello – A differenza delle altre volte, questa riporta un danno veramente contenuto rispetto a quanto potesse sembrare, ma è stato un episodio che ci deve far riflettere. Con le forze dell’ordine abbiamo ipotizzato che si tratti di una banda giovane ed il fatto che la fascia di età che compie questi atti si abbassa lascia perplessi. Per questo nei prossimi tempi ci siederemo come amministrazione ad un tavolo educativo con la scuola e le forze dell’ordine».

