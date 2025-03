Ventidue settimane di iniziative sul territorio, come ventidue sono i Comuni parte dell’Associazione Terra della Franciacorta. Questi gli estremi della rassegna «Franciacorta Aperta», in programma dalla fine di marzo agli ultimi giorni di novembre.

I tesori del territorio in vetrina: torna la rassegna «Franciacorta Aperta»

Giunto alla sua terza edizione e sostenuto dalla Provincia di Brescia, il palinsesto è promosso all’interno del progetto «Franciacorta da scoprire», nato nel 2023 come esperienza condivisa. «La Franciacorta presenta una potenzialità in termini culturali non ancora pienamente valorizzata - hanno spiegato gli organizzatori - Il progetto, sin dal titolo, invoglia allora a scoprire attraverso eventi culturali ed itinerari puntualmente studiati questo patrimonio nascosto o poco emerso, evidenziandone l’importanza per lo sviluppo locale in un’ottica turistico-ricettiva».

Con l’obiettivo di puntare i riflettori sul territorio, mettendo in risalto tesori e singole specificità, la serie di appuntamenti di «Franciacorta Aperta» farà tappa, di settimana in settimana, in un paese diverso, così da far emergere il patrimonio storico-artistico ma anche quello ambientale e sociale. Ogni Comune dell’Associazione, infatti, avrà a disposizione sette giorni per organizzare eventi di promozione culturale di vario genere, coinvolgendo i principali attori della propria comunità.

Tutti gli appuntamenti

Ad aprire la stagione sarà la «capitale», Rovato, da lunedì (31 marzo) a domenica 6 aprile. Seguiranno Adro (dal 7 al 14 aprile) e Cellatica (dal 21 al 27). Dal 28 aprile al 4 maggio sarà la volta di Paderno Franciacorta e poi: Castegnato (dal 5 all’11 maggio), Cazzago San Martino (dal 12 al 18 maggio), Palazzolo sull’Oglio (dal 19 al 25) e Capriolo (dal 26 maggio all’1 giugno). Nel cuore dell’estate il format toccherà Cologne (dal 16 al 22 giugno), Rodengo Saiano (dal 30 giugno al 6 luglio), Gussago (dal 14 al 20 luglio) e Ome (dal 21 al 27), Monticelli Brusati (dal 28 luglio al 3 agosto), Sulzano (dal 4 al 10), Paratico (dall’11 al 17), Provaglio d’Iseo (dal 18 al 24) e Ospitaletto (dal 25 al 31 agosto). A settembre apriranno le loro porte Corte Franca (dall’1 al 7), Erbusco (dall’8 al 14) e Iseo (dal 22 al 28). A chiudere saranno Passirano (dal 6 al 13 ottobre) e Coccaglio (dal 17 al 22 novembre).

«“Franciacorta Aperta” permetterà di conoscere da vicino le bellezze, le usanze e le caratteristiche di questi Comuni - hanno fatto sapere i responsabili - Sarà l’occasione per cittadini, turisti e curiosi di scoprire luoghi inaspettati e non sempre fruibili e per vivere dall’interno ogni realtà con le sue peculiarità e le sue iniziative». Le informazioni sui singoli eventi saranno disponibili sulle pagine web e social dei Comuni, oltre che sul sito ufficiale (www.franciacortadascoprire.it) e sui canali di «Franciacorta da scoprire».