Un cambio tanto bramato e finalmente arrivato. Si sposta dal viale la postazione per fare i test direttamente in auto.

I tamponi in auto passano in zona cimitero

Il «drive thought» dei tamponi lascia il parcheggio fuori dall’ospedale di Chiari e si sposta nella zona del cimitero, in via per Castelcovati. Con questa soluzione, l’Asst è andata a risolvere tutte le problematiche legate al traffico e alla viabilità su viale Mazzini, dove nei giorni prestabiliti, si formavano spesso delle lunghe code.

«Ringraziamo la Asst per avere adottato questa soluzione, caldeggiata anche dalla Amministrazione, che consente di mantenere un servizio fondamentale in questa nostra fase e risolvere un problema di viabilità della zona», ha aggiunto il vicesindaco Maurizio Libretti.

A Iseo, invece, il drive through» è in via per Rovato (in zona Sassabanek). Attenzione: i tamponi in auto non sono aperti a tutti e soprattutto non si possono effettuare tutti i giorni. E’ necessario consultare gli orari e le tabelle. Studenti e docenti potranno accedere al servizio con autocertificazione mentre per gli altri è necessaria la richiesta del medico di base.