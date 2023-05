Il sogno continua per i giovanissimi atleti dell’Asd Oratorio Adro. La squadra, formata da ragazzi classe 2009 e 2010, aveva già festeggiato nelle scorse settimane la vittoria del Campionato di calcio a 7, nella rispettiva categoria (girone B) e adesso ha un altro motivo per gioire: il team si è infatti piazzato al secondo posto al Campionato provinciale, qualificandosi per i Regionali.

I ragazzi dell’Asd Oratorio Adro conquistano il pass per i Regionali

Capitanati dal mister Fabio Falconi, che indubbiamente ha dato una svolta concreta alla squadra, gli atleti dell’Asd sabato 20 maggio hanno disputato la fase finale provinciale, conquistando con grande tenacia, impegno ed entusiasmo il secondo gradino del podio.

L’ottimo piazzamento raggiunto ha permesso alla formazione adrense di accedere al girone regionale che inizierà domani (sabato 27 maggio) e che sarà per i ragazzi una bellissima esperienza da vivere, sia sul campo che fuori: un’occasione per misurarsi con coetanei provenienti da tutta la Lombardia, ma anche per condividere la stessa passione per uno sport, il calcio, che nel settore giovanile è vissuto con lealtà, rispetto e amicizia.

«Complimenti a tutti i ragazzi, a tutto lo staff tecnico, all'allenatore per le bellissime emozioni che hanno fatto vivere a genitori, nonni e a tutti i tifosi che in questo bellissimo percorso li hanno accompagnati fino a qui. E l'avventura non è ancora finita», questo il messaggio che le famiglie hanno voluto rivolgere all’Asd. Un ringraziamento non scontato ma ritenuto doveroso per esprimere la profonda riconoscenza nei confronti delle persone che stanno dando ai loro figli una straordinaria opportunità per crescere, maturare e, perché no, anche per sognare.