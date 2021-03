La fine di un epoca. Va «in pensione», allo scadere della convenzione, la centralinista dei pompieri. I Vigili del fuoco, negli scorsi giorni, hanno salutato Maria Marini.

I pompieri hanno salutato la loro centralinista

Negli scorsi anni, infatti, era in essere un accordo tra i custodi del Comune e i Vigili del fuoco: praticamente, allo scattare dell’emergenza (segnalata dalla centrale), la centralinista aveva il ruolo di far suonare la sirena e allertare i Vigili del fuoco che dovevano precipitarsi sul posto. La centralina, adesso, verrà spostata al Comando. Dopo anni di lavoro insieme, però, non è mancato un momento di raccoglimento. Il capodistaccamento Oscar Salvi e il vice Paolo Morgano hanno consegnato a Maria Marini dei fiori e una targa e lei, invece, ha scritto una toccante lettera.

