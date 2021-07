La piccola cerimonia è avvenuta stamattina, al termine della Messa, al distaccamento dei Vigili del fuoco di Verolanuova.

I pompieri di Verolanuova inaugurano l'autoscala e delle nuove autorimesse

Un bel momento di condivisione dopo mesi difficili e che li hanno visti in prima linea, ma in realtà loro sono sempre pronti all'emergenza. Questa mattina i pompieri volontari di Verolanuova hanno inaugurato l'autoscala e la nuova rimessa dei mezzi. Alle 9.30, sempre nel distaccamento di via Lenzi, è stata officiata la Messa. Poi è seguito l'alzabandiera con il tanto atteso taglio del nastro delle autorimesse. Successivamente, non poteva mancare l'inaugurazione dell'autoscala entrata a far parte del parco mezzi dei Vigili del fuoco della Bassa Bresciana.

Al momento di "festa" si sono susseguiti i discorsi delle autorità presenti e, infine, le visite al distaccamento. Queste, però, continueranno tutto il giorno. Il distaccamento di via Lenzi lascerà infatti le sue porte aperte ai curiosi.