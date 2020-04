I numeri del contagio di Regione Lombardia: Brescia +168. Purtroppo il dato della nostra Provincia continua ad oscillare e dopo il buon numero di ieri, sale ancora.

I numeri del contagio

Regione Lombardia, nel consueto appuntamento pomeridiano, ha fornito i numeri del contagio nelle Province. Purtroppo dopo un calo di ieri, oggi in numero di Brescia torna a salire. Il dato di Regione appare diverso da quello di Ats Brescia (che quotidianamente pubblichiamo paese per paese) che invece non comprende tutta la Valle Camonica e i Comuni di altra competenza.

I dati di Regione

– i casi positivi sono: 63.094 (+941)

ieri: 62.153 (+827)

l’altro ieri: 61.326 (+1.012)

– i decessi: 11.608 (+231)

ieri: 11.377 (+235)

l’altro ieri: 11.142 (+241)

– in terapia intensiva: 1.032 (-42)

ieri: 1.073 (-48)

l’altro ieri: 1.122 (-21)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.356 (-687)

ieri: 12.043 (-34)

l’altro ieri: 12.077 (+49)

– i tamponi effettuati: 232.674 (+10.706)

ieri: 221.968 (+7.098)

l’altro ieri: 214.870 (+3.778)

I casi per Provincia

BG: 10.518 (+46)

ieri: 10.472 (+46)

l’altro ieri: 10.426 (+35)

BS: 11.355 (+168)

ieri: 11.187 (+94)

l’altro ieri: 11.093 (+35)

CO: 2.233 (+79)

ieri: 2.154 (+48)

l’altro ieri: 2.106 (+91)

CR: 5.273 (+71)

ieri: 5.202 (+30)

l’altro ieri: 5.172 (+227)

LC: 1.986 (+4)

ieri: 1.982 (+12)

l’altro ieri: 1.970 (+59)

LO: 2.626 (+39)

ieri: 2.587 (+18)

l’altro ieri: 2.569 (+10)

MB: 3.932 (+54)

ieri: 3.878 (+57)

l’altro ieri: 3.821 (+101)

MI: 14.952 (+277) di cui Milano citta’ 6.160 (+102)

ieri: 14.675 (+325) di cui Milano citta’ 6.058 (+144)

l’altro ieri: 14.350 (+189) di cui Milano citta’ 5.914 (+57)

MN: 2.691 (+36)

ieri: 2.655 (+24)

l’altro ieri: 2.631 (+60)

PV: 3.390 (+74)

ieri: 3.316 (+70)

l’altro ieri: 3.246 (+53)

SO: 864 (+5)

ieri: 859 (+10)

l’altro ieri: 849 (+53)

VA: 1.953 (+69)

ieri: 1.884 (+71)

l’altro ieri: 1.813 (+102)

e 1.321 in corso di verifica.

