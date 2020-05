I militari sanificano l’Rsa di Bedizzole

I militari sanificano la residenza per anziani di Bedizzole.

E’ accaduto lunedì mattina, con l’Esercito schierato nella sanificazione degli ambienti esterni della residenza per anziani di via Sonvigo, a Bedizzole. Sul posto anche gli Alpini, l’Arma e il primo cittadino Giovanni Cottini, oltre ai vertici della struttura che hanno accolto i militari e seguito le procedure di sanificazione completatesi in mattinata.

