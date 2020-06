Una notizia curiosa che riguarda la Parrocchia di Palazzolo.

I lavori al Santuario “pagati” (anche) con i punti della spesa

E’ probabilmente il segno dei tempi che cambiano. Oppure semplicemente la scelta di una Parrocchia che si trova in una situazione economica non proprio positiva. La Parrocchia di Santa Maria Assunta, guidata dal parroco don Paolo Salvadori, per finanziare i lavori al Santuario della Madonna di Lourdes, oltre ad aver ricevuto importanti donazioni, ha trovato questo accordo con Conad, che da poco ha aperto un nuovo spazio all’interno del Centro commerciale di viale Europa. Dopo la spesa chi fosse interessato potrà lasciare i propri punti (50 o multipli) al box informazioni. Poi Conad raddoppierà. Ovviamente alla Parrocchia non andranno dei regali, ma un contributo in denaro. In totale per i lavori sono stati messi sul piatto 250mila euro e la Parrocchia ha partecipato anche alla seconda edizione del Bilancio partecipativo per reperire altri fondi.