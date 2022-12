I ladri fanno irruzione in casa, ennesimo episodio nella Bassa

I ladri colpiscono ancora, questa volta a Isorella.

I ladri fanno irruzione in casa

Ad essere presa di mira l'abitazione dell'ex segretario generale della Cisl di Brescia Renato Zaltieri, consigliere comunale nel comune di Isorella. Al momento dell'irruzione nell'abitazione nessuno era in casa ma è scattato l'allarme udito dal cognato dell'uomo. Il ladro, probabilmente spaventato, si è dato alla fuga non riuscendo a portare nulla con se.

La notizia arriva sui social, pioggia di commenti

La notizia è stata postata sui social raccogliendo subito solidarietà da parte degli utenti, in molti si sono detti dispiaciuti, altri hanno manifestato vicinanza avendo da poco passato la stessa spiacevole esperienza ed altri ancora hanno ironizzato (in primis lo stesso padrone di casa) dicendo che i ladri hanno voluto passare come Babbo Natale a fare gli auguri. Non è inoltre mancato un commento /riflessione da parte dello stesso padrone di casa: