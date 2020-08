I ladri colpiscono la sede della Virtus: rubati il termoscanner e il defibrillatore

“Colpire una realtà sportiva ed educativa significa colpire chi lavora per i nostri giovani”. Con queste parole l’assessore allo Sport del Comune di Manerbio, Fabrizio Bosio, ha condannato il raid di alcuni ladri ignoti che questa notte hanno preso di mira il campo sportivo di via Verdi e la sede della Virtus.

Raid alla Virtus, via con termoscanner e defibrillatore

I ladri, la cui identità è ancora sconosciuta, hanno colpito questa notte. Approfittando del buio sono entrati nei locali del campo sportivo di via Verdi, la “casa” della Virtus Manerbio, e hanno messo le mani su un termoscanner e un defibrillatore: il prima custodito in un armadio chiuso da un lucchetto, che hanno scassinato, mentre l’altro si trovava nell’atrio della struttura, posizione strategica per un tempestivo utilizzo.