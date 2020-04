Con un video vogliono regalare un momento di felicità i ragazzi dell’oratorio

I giovani di Flero “credono negli essere umani”

Nei giorni scorsi i ragazzi dell’oratorio don Bosco di Flero si sono organizzati per regalare un momento felice e di speranza, in questo periodo di emergenza Covid-19.

Alcuni giovani di Flero hanno raccolto l’invito di donare il proprio volto e la propria voce per il paese in cui vivono, per dar forza alla loro comunità ed incoraggiarla a rimanere sempre umana di fronte alle fatiche e la vuole spronare a non disperarsi.

I giovani hanno così creato un video sulla canzone “Credo negli esseri umani” dell’artista Marco Mengoni, condividendo un messaggio e una riflessione per tutti con don Luca Signori, curato della parrocchia.

Le voci sono quelle di Francesco, Luca, Camilla, Martina, Nicole, Eva e Alessia e unite ai volti dei giovani dell’oratorio così che la comunità flerese vedesse le espressioni felici di ragazzi che credono che da questo tunnel si uscirà, anche se non presto, probabilmente, ma sicuramente forti e pronti a ripartire. “Marco ha diviso il testo della canzone Esseri umani di Mengoni e l’abbiamo utilizzata come base per il video – hanno spiegato i ragazzi – Una volta distribuite le parti a ogni cantante (che da casa, si è ripreso mentre cantava per montare poi il video) abbiamo raccolto i selfie dei ragazzi che si sono dimostrati fin da subito interessati al progetto e che hanno contribuito”.

Visto che l’iniziativa è partita dai ragazzi dell’oratorio non potevano certamente mancare i selfie dei tre sacerdoti.

“Recuperati tutti i dati, Francesco, oltre a cantare ha composto la canzone sovrapponendo le voci alla melodia e apportando le necessarie correzioni. – hanno proseguito i giovani dell’oratorio – Successivamente Matteo si è occupato del montaggio del video, sotto la supervisione di Marco che ha creduto molto in questo progetto”.

Nel video alcune foto sono state scaricate da internet, quelle inerenti Flero, all’inizio del pezzo, sono state raccolte durante alcuni spostamenti consentiti mentre andavano a fare la spesa nei vari negozi cittadini, ad esempio. Altre invece sono state fornite da una ragazza di nome Giulia, una concittadina infermiera per professione Giulia, con le sue colleghe o da sola.

Il tutto è stato pensato lo scorso 22 aprile e negli ultimi giorni era già virale. “Siamo molto contenti per il suo successo, ma ancora di più che possa aver fatto piacere a chi lo ha visto, al nostro paese ma anche a tutti gli altri. Delle belle foto e della bella musica, se fanno bene all’umore non hanno confini – hanno sottolineato gli autori – La sfida che combattiamo oggi ci angoscia, ci sfianca, ci rende soli, ma nessuna fatica è invana. La nostra servirà a rendere migliore il domani nostro e vostro”.

Il video è stato ricondiviso sul profilo ufficiale Instagram del noto calciatore Andrea Pirlo.

Il messaggio

Il messaggio che i ragazzi dell’oratorio vogliono mandare a tutti è “Non siamo soli a combattere anche questa realtà. Siamo fratelli e sorelle, siamo comunità! Siamo Chiesa! L’amore che ha vinto, continua a vincere. Che sia forse questa una sfida cui siamo chiamati a vivere? Noi ci crediamo, crediamo negli esseri umani, perché nati amati e capaci di amare!”.

La riflessione

I giovani si sono posti per l’occasione anche una riflessione. “Potremmo chiederci cosa portiamo a casa di questo tempo?” e si sono risposti “Forse dobbiamo prenderci ancora per mano, prendere la mano del prossimo e insieme fidarci e affidarci!” e hanno concluso “Non temete i momenti difficili il meglio viene da lì”.