I gestori delle piscine in crisi: domenica si chiude per "ammonire" il Governo

"Sei febbraio piscina chiusa": questo il nome dell'iniziativa che coinvolge decine di piscine su tutto il territorio nazionale. Anche nel bresciano c'è chi partecipa.

di Valentina Pitozzi

I gestori delle piscine, così come gli attori di altri settori, stanno soffrendo da inizio pandemia le chiusure forzate e i conseguenti provvedimenti messi in campo dal Governo.

Essi hanno infatti generato, tra le varie dinamiche, il calo degli iscritti, spesso il rincaro delle iscrizioni e difficoltà a tenere le strutture aperte.

Ora, ad aggiungersi alla situazione già critica, gli esagerati costi dell'energia, il tutto senza mai avere dei ristori adeguati dal Governo.

Ecco che il Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori - che porta le sigle di AGISI, Assonuoto, Insieme Si Vince Comitato Piscine Liguria , Gruppo Gestori Piemonte, Piscine Emilia Romagna, SIGIS, ForumPiscine e Piscine ER - ha indetto una protesta pacifica contro il silenzio delle istituzioni.

La data scelta è il 6 febbraio, quindi la prossima domenica, quando tutti gli impianti natatori aderenti rimarranno chiusi in segno di silenziosa ribellione.

A Brescia la piscina comunale Palablu di Travagliato gestita da GAM Team rappresenta la capofila tra le realtà del territorio che parteciperanno all'iniziativa.

A sostegno della realtà e dell'intero settore si è espresso anche lo stesso Comune di Travagliato.

L'Amministrazione ha spiegato:

"Sono stati dimenticati, ma sono attività importanti anche per le nostre comunità e il rischio che chiudano ci preoccupa molto.

Per questo ci uniamo al loro grido di dolore nei confronti del Governo e sosteniamo la richiesta di aiuti economici, come fatto per tante altre categorie, per superare questo momento difficili".