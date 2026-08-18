I complici distraggono la cassiera e il ladro supera le casse con una spesa di oltre 200 euro.

Il ruolo dei complici e poi la fuga

I fatti risalgono a qualche giorno fa a Rezzato: secondo quanto emerso dalle ricostruzioni l’uomo avrebbe agito con due complici con il compito di distrarre la cassiera chiedendole informazioni. Nel frattempo il ladro ha agito indisturbato riuscendo a superare le casse con due grosse borse contenenti spesa per un valore di oltre 200 euro. I dipendenti, accortisi dell’accaduto, hanno quindi seguito il ladro fino al parcheggio, il destino ha voluto che proprio lì si trovasse un agente della Polizia Locale di Brescia libero dal servizio il quale si è messo a sua volta all’inseguimento del fuggitivo che è stato da lui bloccato a circa 600 metri dal supermercato.

Scatta l’arresto

Ai polsi dell’uomo sono scattate le manette ad opera degli agenti della Locale.