“Ho fatto l’influenza, ora voglio fare l’influencer… per il vaccino”: il primo orceano è un medico

“Ho fatto l’influenza ma adesso voglio fare l’influencer per il vaccino”. A lanciare l’appello il dottor Diego Pezzola, orceano, e medico agli Spedali Civili di Brescia, che è stato uno fra i primi a farsi iniettare il vaccino anti Covid.

Uno fra i primi medici orceani a vaccinarsi

Vaccinarsi contro il Covid: si o no? C’è chi ha molti dubbi e chi invece ha solo la certezza. Fra questi ultimi Diego Pezzola, orceano e chirurgo degli Spedali Civili a Brescia, che nei giorni scorsi, appena le fiale sono arrivate, non ha esitato a farsi iniettare il vaccino. E ha deciso di lanciare l’appello.

“Bisogna vaccinarsi, non voglio più vedere gente morta – ha detto Pezzola – Per questo mi sono fatto scattare una foto subito dopo l’iniezione e l’ho diffusa, per lanciare un appello importante a tutti. Sia io che i miei colleghi medici della città chiediamo alle persone di vaccinarsi il più presto possibile, è l’unico modo per sconfiggere la malattia e andare verso la normalità. Un passo importante che tutti dovrebbero intraprendere, specialmente a Orzinuovi, dove il virus ha colpito durissimo. Ho fatto l’influenza, ora voglio fare l’influencer per il vaccino: fatelo”.