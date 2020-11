Halloween da incubo nella Bassa: in azione i “tagliagole”

Hanno teso corda di nylon tesa in mezzo a via Cigole, a Bassano: uno “scherzo” di pessimo gusto, segnalato in tempo all’Amministrazione e ai Carabinieri, ma che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche.

Halloween da incubo a Bassano

La prima segnalazione è arrivata sabato sera, la notte di Halloween, quando verso le 23 una bassanese ha segnalato la presenza di una corda di nylon tesa fra la Santella e il cartello della segnaletica collocato sulla piccola rotonda. Un manufatto certo in grado di danneggiare un’auto, ma pericolosa per chi viaggia in sella a una moto o sulla propria bicicletta essendo “un filo piuttosto resistente e ben legato”.

Il filo è stato rimosso, ma il giorno successivo gli autori dello “scherzo” (sempre se così si può chiamare) sono tornati alla carica nello stesso punto. Per fortuna a incappare nella “trappola” è stata un’automobile, che ha divelto il manufatto. E’ seguita una tempestiva segnalazione al sindaco Michele Sbaraini e ai Carabinieri, giunti sul posto per raccogliere le prove.

Sfiorata la tragedia

Sarebbe potuti essere un Halloween davvero da incubo, ma nessuno per fortuna si è fatto male. Sia chiaro, è stata solo fortuna. Il gesto è stato denunciato con fermezza dal primo cittadino, che ha affidato ai social un duro sfogo.