Ha un malore e cade dalla scala, arriva l’elisoccorso in cascina

Ha avuto un malore ed è caduto dalla scala. E’ questo quello che è accaduto poco fa alla cascina Fedrizze di Manerbio, dove un uomo di 67 anni è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso

Incidente in cascina a Manerbio, arriva l’elisoccorso

Ancora non è chiara la dinamica dei fatti ma pare che verso le 10.14 un 67enne impiegato nell’azienda agricola Fedrizze, che si trovava su una scala per svolgere il suo lavoro abbia avuto un malore ed è precipitato da un metro di altezza. Sul posto si sono precipitati in codice rosso due ambulanze, l’elisoccorso, l’Asst del Garda e i carabinieri della stazione di Verolanuova. L’uomo è stato trasportato in ospedale con l’elicottero cosciente e non in pericolo di vita.