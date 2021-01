Ha un infarto, muore poco dopo in ospedale: grande cordoglio per un 59enne

Non ce l’ha fatta Vincenzo Martinelli, colto da un malore questa mattina a casa sua: grande cordoglio in paese.

Grande cordoglio per Vincenzo Martinelli

Non ce l’ha fatta Vincenzo Martinelli, 59 anni, che stamattina ha avuto un malore nella sua abitazione di via Trieste.

Pare che appena si sia sentito male i familiari abbiano chiamato subito i soccorsi, che si sono precipitati sul posto con ambulanze ed elicottero. Il 59enne è arrivato all’ospedale di Manerbio in gravi condizioni ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. Grande il cordoglio che si è levato in paese per lui e per la famiglia. Il 59enne era un volto noto: di professione muratore, aiutava anche il figlio a gestire un bar in paese. Mancherà a molti.