Ha un infarto mentre è in sella alla bici, muore 55enne

Ha un infarto mentre è in sella alla bici: muore un ciclista di soli 55 anni a Capriano del Colle.

E' accaduto attorno alle 20.30 circa in via Parrocchia a Capriano, dove un ciclista di 55 anni, mentre procedeva in gruppo coi suoi compagni ha avuto un attacco di cuore ed è caduto al suolo. Sono subito stati chiamati i soccorsi, che si sono fiondati sul posto per prestare le prime e urgentissime cure: due ambulanze e addirittura l'elisoccorso, data la gravità della situazione. Nonostante più di un'ora di tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare e il cuore dell'uomo si è fermato per sempre.