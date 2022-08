Attimi di paura a Rovato per un incidente in via Spalenza. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso, ma fortunatamente nessuno si è rivelato gravemente ferito.

Ha un colpo di sonno e invade la corsia opposta

E' successo intorno alle 12. L'incidente si è verificato sulla curva di via Spalenza, a Rovato. Un automobilista ha avuto un colpo di sonno e ha invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con un'altra auto. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso, ma fortunatamente nessuno dei due giovani è rimasto gravemente ferito. Solo il primo è stato trasportato in ospedale in codice verde.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitate le ambulanze, l'automedica e la Polizia Locale di Rovato. E' immediatamente arrivato anche l'assessore Pieritalo Bosio per sincerarsi delle condizioni dei due giovani. Secondo Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) avrebbero infatti 22 e 25 anni.