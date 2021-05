Sirene in piazza nel primo pomeriggio di oggi, quando un uomo di 66 anni è crollato al suolo improvvisamente.

Ha un attacco cardiaco: interviene l’Unità Cardio Coronarica dopo il soccorso di una passante

Questo pomeriggio attorno alle 14 un uomo si è sentito male e si è accasciato in centro a Travagliato.

Si tratta di un 66enne residente in paese, che ha avuto un attacco cardiaco in piazza Libertà.

Tempestivo e fondamentale l’intervento di una travagliatese che stava passando da lì e ha subito cominciato a praticare la Rcp, ovvero il massaggio cardiaco.

Mentre la donna era impegnata nella manovra, altri passanti hanno allertato il 118: è quindi sopraggiunta la locale Croce Azzurra, un’ambulanza e un’auto medica da Brescia.

Grazie anche all’intervento dell’Unità Cardio Coronarica della Poliambulanza, il cuore dell’uomo ha ripreso a battere.

È stato comunque trasportato d’urgenza in ospedale per tutti gli approfondimenti del caso.