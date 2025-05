Aveva fretta di nascere, di arrivare in ospedale non c'è stato tempo: e così la piccola Greta ha deciso di venire alla luce nell'ambulanza, aiutata con professionalità (e tantissima emozione) dai volontari di Adro.

Ha fretta di nascere: la piccola Greta viene alla luce nell'ambulanza dei volontari di Adro

A raccontare l'episodio sono stati proprio i soccorritori, che con un posto diffuso suo social hanno voluto condividere questa bella vicenda: "per una volta emozioni positive", hanno commentato. L'ambulanza è stata attivata per un intervento nel comune di Capriolo, dove si è recata per soccorrere una donna in travagliato. Giunti sul posto, il parto era però imminente e di fare rotta in ospedale non c'è stato il tempo: insieme al personale dell'auto infermierizzata di Palazzolo, i volontari hanno predisposto l'ambulanza e aiutato la donna a partire: la piccola Greta è venuta al mondo in pochi minuti: entrambe in buone condizioni, madre e figlia sono state trasportate in ospedale per accertamento. "I nostri ragazzi Sergio, Fausto e Giuseppe, l'infermiere Salvatore e il suo autista soccorritore, sono tornati poi in servizio con ancora negli occhi e nel cuore lo stupore e la gioia per quanto vissuto in una notte di primavera", hanno concluso dal gruppo

A fine gennaio un caso simile era avvenuto a Cazzago San Martino, quando un equipaggio di volontari di Adro avevano aiutato una partoriente a fare nascere suo figlio.