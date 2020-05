Ha fretta di nascere: fiocco azzurro in ambulanza

Un’emozione unica. La gioia di vedere una vita che nasce, dopo essersi trovati negli ultimi mesi più volte faccia a faccia con la morte. Fiocco azzurro in un’ambulanza dei volontari del gruppo di Adro.

Fiocco azzurro in ambulanza

La chiamata al 112 è scattata nella mattinata di giovedì 14 maggio. Quando i volontari del gruppo Ambulanza di Adro sono arrivati sul posto, in un parcheggio nel cuore della Franciacorta, hanno capito subito che il bambino ormai stava per nascere e non avrebbero mai raggiunto in tempo l’ospedale. Così si sono preparati per assistere al parto e il piccolo è venuto alla luce senza complicazioni. Una gioia immensa per la sua mamma e il suo papà e per l’intera associazione adrense.

La speranza dopo tanto dolore

L’epidemia di Coronavirus ha colpito con particolare violenza la comunità di Adro. Il gruppo Ambulanza si è trovato a fronteggiare non solo la ferocia dell’epidemia di Coronavirus e il suo impatto devastante, ma anche il dolore di perdere alcuni volontari contagiati dal Covid. Nonostante i rischi, nonostante la sofferenza, il sodalizio ha continuato a mettersi al servizio del prossimo. E, dopo due mesi difficilissimi, provare l’emozione della vita che nasce è stato per i volontari un’esperienza meravigliosa.

Il servizio

