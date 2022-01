Ha fretta di nascere, coglie i genitori all'improvviso e viene alla luce tra le mura domestiche

Lieto evento

La mamma e il piccolo godono di ottima salute.

Il piccolo Jason ha sorpreso tutti nascendo all'improvviso e tra le mura domestiche.

Non c'è stato il tempo per raggiungere l'ospedale

Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 22 gennaio a Mattina (frazione di Botticino) dove, alle 15.30 è venuto al mondo il piccolo con un certo anticipo dal momento che il termine era fissato al 4 febbraio. I genitori non si aspettavano di poter stringere tra le braccia il proprio piccolo così in fretta: nel giro di pochissimo, dopo che alla giovane mamma si sono rotte le acque, la stessa ha iniziato a sentire la testa del piccolo. É stato così allertato il 112, una volta giunti sul posto si sono accorti che non c'era tempo per raggiungere l'ospedale.

In buona salute

Una volta che Jason è venuto al mondo, le preoccupazioni di padre e mamma sono svanite, entrambi infatti godono di ottima salute. Sono stati poi trasportati agli Spedali Civili di Brescia.