Gussago: in auto ubriaco minaccia gli utenti della strada e colpisce un carabiniere, arrestato.

In auto ubriaco a Gussago

Sono scattate le manette ai polsi di un italiano classe 1975 per resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di ieri (sabato 9 maggio 2026) alcuni cittadini hanno contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Gussago per segnalare la presenza di un uomo a bordo di un’auto in stato di alterazione dovuta dall’abuso di alcol. Il soggetto in questione, in particolare, oltre a guidare in modo pericoloso minacciava gli altri utenti della strada.

Ai domiciliari

Una volta intercettato il veicolo, i carabinieri hanno intimato l’alt all’uomo: quest’ultimo ha quindi abbandonato il veicolo a bordo strada tentando di fuggire a piedi. Raggiunto dai militari, ha opposto resistenza colpendo un carabiniere me è stato subito bloccato. Ai suoi polsi sono scattate le manette, ora si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza che sarà celebrata domani (lunedì 11 maggio 2026).