Gussago e Darfo Boario Terme: dal Governo oltre 13milioni di euro per dissesto idrogeologico.

Dissesto idrogeologico: risorse dal Governo

Ad annunciarlo è stato oggi (giovedì 17 ottobre 2024) il viceministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica Vannia Gava. All'interno di un pacchetto da 109milioni di euro destinato alla Lombardia, 10milioni sono destinati al comune di Gussago e 3,7 milioni a quello di Darfo Boario Terme.

Oltre 13milioni di euro

Nel primo caso i soldi verranno impiegati per la messa in sicurezza del torrente Gandovere dopo le esondazioni che lo hanno interessato negli ultimi tempi a causa del maltempo. Nel secondo caso il denaro verrà impiegato per la messa in atto di interventi di protezione del centro abitato camuno dopo che anch'esso ha raccolto dannose conseguenze a seguito degli intensi fenomeni atmosferici che si sono abbattuti sul territorio della provincia di Brescia.