Una fiaba dark che guarda a Hollywood ma è ambientata tra Monte Isola e Capriolo. Queste, infatti, le location scelte per il docufilm dedicato a uno dei più grandi registi contemporanei: Guillermo Del Toro.

Guillermo Del Toro: il grande cinema “passa” da Capriolo

E’ stato girato tra la Franciacorta e il Sebino il primo episodio della terza stagione di “A Qualcuno Piace Cult”, l’innovativo format YouTube di ScreenWorld dedicato al cinema e ai suoi protagonisti. Un lavoro che è stato presentato venerdì 28 novembre nell’auditorium Bcc, grazie alla collaborazione instaurata con l’associazione culturale CineMinds. Tutto è partito dalla passione per il cinema del capriolese Gianluca Zanni, che nel maggio 2024 ha maturato l’idea di portare la cultura cinematografica in provincia, lontana dai due poli lombardi (Milano e Brescia). Da qui ha preso il via il cammino del sodalizio CineMinds, che ha sede in Franciacorta e, insieme a ScreenWorld, ha dato forma al progetto di girare tra Iseo, Monte Isola e Capriolo tre episodi del format; grazie al coinvolgimento della Bcc, la proposta si è tradotta in un ciclo di serate “live” in paese.

Il format live all’auditorium Bcc

La proiezione del primo docufilm è stata preceduta da un talk con Giuseppe Grossi, ideatore di “Qualcuno Piace Cult”, Cristiano Bolla, giornalista e redattore di Best Movie, e Cristina Resa, redattrice di IGN Italia. Il documentario ripercorre la biografia di Guillermo Del Toro, partendo dall’infanzia, segnata dall’educazione severissima della nonna, dalla morte incrociata troppo presto, costellata da mostri che lo tormentavano ogni notte. Re dei nerd, amante dei fumetti, il regista messicano ha esordito nel 1993 con «Cronos», fiaba vampiresca in bilico tra sacro e profano; tra i suoi film più noti “La spina del diavolo”, “Blade II”, “Hellboy”, fino al capolavoro “Il labirinto del fauno”, e poi ancora “La forma dell’acqua”, Leone d’oro a Venezia, e il nuovissimo “Frankenstein” (2025).

“Abbiamo girato gli episodi il 29 e 30 settembre – ha raccontato Zanni – Il docufilm su Del Toro a Sensole, alla Rocca Martinengo, e a Capriolo, nel giardino del Monastero delle Suore Orsoline; il secondo, dedicato a James Cameron, a Iseo, mentre il terzo, che vede protagonista Paolo Sorrentino, tra il Castello di Capriolo e Palazzo Lantieri de Paratico”.

Narratori Giacomo Giaquinto e Giuseppe Grossi, regia e montaggio Gabriele Scarcelli, produzione ScreenWorld con il fondamentale il sostegno di Zanni Broker Assicurazioni e della Pro Loco di Capriolo.

A gennaio arriveranno Cameron e Sorrentino

“Fin da bambino amavo il cinema e divoravo le videocassette Disney – ha rivelato Gianluca Zanni – Nel 2017, nella mia tesina di quinta superiore, avevo scelto come tema i film che hanno vinto l’Oscar, ma la vera svolta è arrivata durante il Covid, quando ho iniziato a scrivere recensioni su vari siti”.

La collaborazione con ScreenWorld, sotto la direzione di Luca Liguori, è stata cruciale per dare al giovane capriolese l’opportunità di scrivere di cinema, di dare sfogo al suo “spirito critico affamato”. Anziché però virare verso le grandi città, dove tutto sarebbe stato più semplice, Zanni ha deciso di rivolgersi al pubblico della Franciacorta, portando il grande cinema a Capriolo. I prossimi appuntamenti saranno il 17 e il 31 gennaio all’auditorium Bcc: l’auspicio è che la risposta del pubblico sia calorosa come quella del debutto.