Guidava da 30 anni sulle strade della Franciacorta, ma non aveva mai conseguito la patente. Ha dell'incredibile la storia avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno a Rovato, dove la donna è incappata in un controllo della Polizia locale.

Guidava da 30 anni senza avere mai preso la patente

La donna, una 50enne residente ad Adro, era al volante della sua cabriolet sulle strade rovatesi. Qui, intorno alle 17 via 25 Aprile, è incappata in un controllo stradale dall'epilogo decisamente sorprendente. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia locale, infatti, è emerso che l'automobilista era sprovvista della patente di guida perché non l'aveva mai conseguita. E, nonostante ciò, guidava imperterrita da 30 anni.

Una multa salata

La violazione è costata alla donna una multa decisamente salata: ben 5mila euro. La macchina su cui viaggiava è stata sottoposta a fermo amministrativo.