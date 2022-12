Guidava da 17 anni senza patente, per lui scatta una multa salata

Guidava da 17 anni senza patente, beccato e pesantemente multato dalla Polizia locale.

L'uomo è stato beccato dalla Polizia locale di Bagnolo Mella che gli ha comminato una pesante sanzione di 5.100 euro per guida senza patente. A tradirlo sarebbe stata la mancanza di revisione della sua auto. Infatti, una pattuglia degli agenti guidati dal comandante Nicola Caraffini durante uno dei controlli in via Leno ha fermato l'automobile guidata dall'uomo in quanto l'apparecchiatura installata sulla vettura della Polizia Locale, collegata con le telecamere poste ai varchi in entrata e in uscita dal territorio bagnolese, ha infatti segnalato che il veicolo in questione, in seguito ad un controllo, è risultato essere privo di revisione. Gli agenti hanno allora chiesto di fermarsi all’automobilista, che ha deciso di accostare solo dopo un breve inseguimento. A questo punto i controlli sono entrati nel vivo e, oltre ad appurare la mancanza della necessaria revisione della vettura, una verifica sulla persona che si trovava a transitare nel territorio di Bagnolo ha fatto emergere una “sorpresa” non di poco conto. In effetti il conducente guidava l’automobile senza patente visto che nel 2005 aveva subito un provvedimento di revoca. La persona in questione, che da ben diciassette anni continuava a guidare pur essendo sprovvisto di patente, ha ammesso che stava facendo delle visite per potersi poi iscrivere e conseguire la patente. Appurata dunque la situazione, gli agenti della Polizia Locale hanno potuto procedere alla constatazione immediata della situazione ed hanno comminato la pesante sanzione di 5.100 euro per guida senza patente, alla quale si è aggiunta quella per la mancata revisione del veicolo che stava circolando in contrasto con le norme vigenti.